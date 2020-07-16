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Азербайджан пригрозил взорвать АЭС в Армении

В случае обстрела стратегических объектов Азербайджана Баку нанесет ракетный удар по атомной электростанции в Армении.

Фото : youtube16 июля 2020, 21:36

В Минобороны Азербайджана пригрозили с высокой точностью нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана. Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией, - заявил Даргяхлы.

Таким образом он прокомментировал угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.


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