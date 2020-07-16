Великобритания обвинила Россию во вмешательстве и кибератаках

Лондон подозревает Россию во вмешательстве в выборы, а также обвиняет российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса.

Власти Великобритании ведут расследование возможного вмешательства России в выборы в британский парламент в декабре 2019 года, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы, - заявил глава МИДа Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что эти попытки не были частью "широкомасштабной кампании" по вмешательству в демократические процессы.

Речь идет о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

Министр добавил, что по факту предполагаемой попытки вмешательства РФ в выборы начато уголовное расследование.

Правительство оставляет за собой право ответить принятием надлежащих мер в будущем, - добавил Рааб.

В то же время, в МИД России обвинения отрицают.

Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты... с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах, - прокомментировала обвинение представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса.

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