Одна из крупнейших нефтяных компаний США подала заявление о банкротстве

Мировой финансовый кризис, а также падение цен на нефть ударило по многим американским нефтегазовым компаниям.

Американская корпорация California Resources, являющаяся крупнейшей нефтяной компанией штата Калифорния, подала заявление о банкротстве, говорится в заявлении компании, передает zakon.kz.

На такие меры компания пошла из-за кризиса, чтобы провести запланированную реструктуризацию долга, в основном, связанного с отделением от Occidental Petroleum Corp.

Как сообщается, группа кредиторов согласилась предоставить компании финансирование в размере $1,1 млрд, чтобы помочь ей пережить процедуру банкротства. Кредиторы также поддерживают предложение о выпуске акций на сумму $450 млн и предоставлении кредита в размере $200 млн, чтобы облегчить процесс выхода компании из банкротства.

Отметим, это уже не первая энергетическая компания США, пошедшая на этот шаг. Ранее о банкротстве объявил американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas. В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

California Resources преимущественно занимается традиционной добычей нефти и газа, хотя также владеет и сланцевыми участками. В 2019 году она получила выручку в $2,6 млрд.

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