Ученые заявили об изобретении нового препарата от COVID-19

Формула основана на интерферонах - белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса.

Чилийские ученые на основе интерферонов изобрели препарат для борьбы с коронавирусом, ожидаются его испытания на людях, передает zakon.kz со ссылкой на 24 Horas.

В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах, препарат ожидает разрешения на испытания на людях, - говорится в сообщении.

Глава кафедры физиологии университета Консепсьона Хорхе Толедо, который является разработчиком препарата, пояснил, что "если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал "своих молекулярных солдат", то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка (на организм) будет меньше".

Разработанный учеными препарат не является лекарством, это скорее добавка, которая могла бы использоваться и иметь хорошие результаты на первых этапах заболевания.

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