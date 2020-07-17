В Алматы вылечили пациента со 100%-м поражением легких

Сейчас мужчину перевели в палату и его жизни ничего не угрожает.

В Центральной городской клинической больнице Алматы спасли пациента со 100%-м поражением легких, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, этот случай произошел в 12-й больнице Алматы, которая была перепрофилирована в инфекционный стационар.

Переболели, вылечились. В первые дни, когда положительный вышел у нас тест, мы сами себя лечили. Сейчас даже мест нет. Врачей не хватает. Ни реаниматологов, ни других специалистов. Мы через день, через двое выходим. Работа очень трудная, вот уже 24 часа, можно сказать, не спим. Тем более у нас в реанимации крайне тяжелые пациенты, - рассказал врач-реаниматолог Арман Ибраимов.

Недавно в клинику поступил больной со стопроцентным поражением легких. Борьба за жизнь зараженного мужчины длилась 10 дней, 7 из которых он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас мужчину перевели в палату и его жизни ничего не угрожает.

Мы не бываем дома, отдельно от всех проживаем в гостинице. Вот уже три месяца мы не видели своих родных и близких. Для нас это очень тяжело. С 8 утра на ногах. Сейчас наша главная задача - вылечить пациентов и отправить их домой здоровыми, - сообщила завотделением реанимации ЦГКБ Алматы Айжан Айтбаева.

В больницу только за день поступают порядка 30 пациентов. Кареты неотложки пребывают с интервалом в несколько минут. Сейчас врачи сражаются за жизнь 16 тяжелобольных пациентов.

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