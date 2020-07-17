Дожди с грозами, град и жаркая погода ожидаются в РК 17 июля
Местами ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.
На большей части республики по-прежнему сохраняется жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.
Лишь на западе и юго-востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Кызылординской, Карагандинской, ночью Атырауской, днем Жамбылской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается град.
В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара.
В Атырауской, на большей части Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 33°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 32°, облачно.
Прогноз погоды на 17 июля.
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