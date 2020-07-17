Мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

"Реал" досрочно завоевал чемпионство за тур до окончания чемпионата.

Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу. В матче предпоследнего, 37-го тура команда обыграла дома "Вильярреал" со счетом 2:1 благодаря дублю Карима Бензема и стала недосягаема для идущей второй "Барселоны", сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

За тур до конца "Реал" набрал 86 очков, в активе "Барселоны" 79 очков. Каталонский клуб в параллельном матче в большинстве дома проиграл "Осасуне" (1:2).

Последний раз "Реал" терял очки в матче чемпионата 8 марта, уступив в гостях "Бетису" (1:2), после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После паузы клуб победил во всех 10 матчах, пропустив лишь четыре мяча.

Мадридцы стали чемпионами впервые с сезона-2016/17. Этот титул стал 34-м для "Реала", королевский клуб является рекордсменом по этому показателю ("Барселона" 26 раз выигрывала титул национального чемпиона). Помимо этого, мадридцы являются рекордсменами по количеству побед в Лиге чемпионов (13).

Также "Реал" 19 раз становился обладателем Кубка Испании, 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, на международной арене клуб дважды завоевал Кубок УЕФА и по четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Главным тренером "Реала" в текущем сезоне является бывший игрок клуба Зинедин Зидан. В течение карьеры игрока он стал обладателем шести трофеев в составе команды, а в 2016 году был назначен главным тренером и проработал в клубе до конца сезона-2017/18. За это время под его руководством клуб выиграл Суперкубок Испании, по два раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал первой командой в истории, трижды кряду выигравшей Лигу чемпионов. На пост главного тренера "Реала" Зидан вернулся в марте 2019 года, во второй раз в тренерской карьере выиграв чемпионат и Суперкубок Испании.

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