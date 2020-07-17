Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение.

Фото : РБК17 июля 2020, 06:43

По мнению посола Армении, предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", сообщает zakon.kz.

Об этом посол Армении в Москве Вардан Тоганян рассказал в интервью РБК.

Особенно последнее заявление президента (Ильхама Алиева) 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса (по Нагорному Карабаху), - сказал Тоганян.

В прошлый понедельник президент Азербайджана заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости.

На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение. Обстрелы осуществляются в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в котором установилась спокойная ситуация. В месте, где проходит боестолкновение, находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.

Ряд государств и международных организаций выразили беспокойство из-за ситуации на границе двух стран и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для урегулирования обстановки в регионе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты