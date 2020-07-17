Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение.

По мнению посола Армении, предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", сообщает zakon.kz.

Об этом посол Армении в Москве Вардан Тоганян рассказал в интервью РБК.

Особенно последнее заявление президента (Ильхама Алиева) 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса (по Нагорному Карабаху), - сказал Тоганян.

В прошлый понедельник президент Азербайджана заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости.

На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение. Обстрелы осуществляются в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в котором установилась спокойная ситуация. В месте, где проходит боестолкновение, находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.

Ряд государств и международных организаций выразили беспокойство из-за ситуации на границе двух стран и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для урегулирования обстановки в регионе.

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