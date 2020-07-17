Ватикан обнародовал "правила" реагирования на случаи педофилии в церкви

Руководство стало продолжением линии папы римского Франциска по борьбе с педофилией среди священников.

В Ватикане опубликовали новый свод правил о действии священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о случаях сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая инструкция, подготовкой которой занималась Конгрегация доктрины веры, обнародована на сайте Ватикана в четверг, 16 июля.

"Vademecum по некоторым моментам ведения дел о сексуальных злоупотреблениях клириков в отношении малолетних" состоит из девяти разделов и отвечает на вопросы о ведении процессов.

К преступлениям сексуального характера относятся сексуальные отношения - с согласия или насильственные, а также "домогательства, эксгибиционизм, мастурбация, распространение порнографических материалов, склонение к подобным действиям посредством коммуникационных систем, включая чаты".

Церковное руководство должно учитывать и анонимные жалобы и заявления.

В документе подчеркиваются четыре основных требования к ведению таких дел. Во-первых, это защита достоинства всех лиц, вовлеченных в процесс. Второе требование - тщательная проверка информации, полученной ординарием о предполагаемом случае злоупотреблений. Остается в силе печать таинства исповеди, но исповедник должен убедить кающегося предоставить сведения о преступлении иными путями.

Третье требование касается коммуникации - сохранения профессиональной тайны; избегания «неуместного и незаконного» распространения информации.

Четвертое - сотрудничества между церковью и государством. Если кто-то пожалуется на действия сексуального характера со стороны священника, епископы должны уведомить об этом светские власти, если это предписывает местное законодательство. Если такого пункта нет в гражданских нормативных актах, церковное руководство всё равно должно сообщать о подобных случаях "для защиты пострадавших и других несовершеннолетних от опасности повторных преступлений".

Руководство стало продолжением линии папы римского Франциска по борьбе с педофилией среди священников. В феврале 2019 года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично папа Франциск.

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