В Актау хоронят до 50 человек в сутки - ритуальное агентство

Специалисты отмечают, что если раньше люди умирали в основном c онкологией и сердечной недостаточностью, то сейчас почти все с воспалением легких.

В Актау обсуждают видео с десятками свежих могил, которое появилось в интернете. В ритуальных агентствах подтверждают, что число захоронений за последние две недели резко увеличилось, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В сутки хоронят до 50 человек. При этом, по официальным данным, в регионе от коронавируса с начала пандемии умерло всего 12 жителей.

В ритуальных агентствах говорят: если раньше количество похорон в неделю составляло от 3 до 7, то сейчас роют по 40-50 могил в сутки. И это только в областном центре.

Специалисты отмечают, что если раньше люди умирали в основном c онкологией и сердечной недостаточностью, то сейчас почти все с воспалением легких.

Началось все полторы недели тому назад, и началось прямо очень стремительно. Сразу 17, сразу 28 на следующий день, а в другие дни вообще по 40, по 50 человек. Смертность увеличилась во много раз, и все идут – пневмония, воспаление легких. Кто-то есть, у кого анализ положительный на COVID, - рассказала директор агентства ритуальных услуг Наталья Серова.

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