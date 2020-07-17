В Костанай прибыла гуманитарная помощь из Китая и России

Среди поставок был и новый лекарственный препарат от коронавируса.

В Костанай прибыл гуманитарный груз с средствами индивидуальной защиты из Китая и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Бесконтактные термометры, медицинские маски, а вместе с ними защитные костюмы и халаты. Все это часть большого груза, который прибыл в Казахстан из Китая и России. Из этих стран, к примеру, поступило больше 40 тысяч комплектов защитной одежды и 370 тысяч медицинских масок. Весь груз сначала прибыл в столицу Нур-Султан, откуда его распределили по регионам страны, в том числе и в Костанайскую область.

Из России также прибыл новый препарат от коронавирусной инфекции. Лекарство будут назначать врачи по показаниям, исходя из анализов пациента и его состояния.

Пришел препарат для лечения коронавирусной инфекции "Фавипинавир". Этот препарат первый раз поступил не только в нашу область, но и в Казахстан. Это таблетки. Поступило пока 230 упаковок. Мы так просчитали с врачами, это где-то на 165 человек. По эффективности его мы по мере применения узнаем,- рассказала Гульнар Оспанова, руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Гульнар Оспанова на склад прибыла в качестве участника рейда. Вместе с представителями народного контроля она проверяла, достаточно ли средств защиты для медицинских организаций. Проверку провели на складах областной и городской больницы, а также базе спец.мед.снабжения.

Мы провели рейд по нашим медицинским организациям. Посмотрели запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников и наличие лекарственных средств. На сегодняшний день у нас имеется запас СИЗ около 25 тысяч костюмов осталось, маски, перчатки есть, лекарства в больницах имеются. Но с учетом того, что у нас идет большой прирост заболеваемости все это должно пополняться,- подвела итог Гульнар Оспанова.

Поступившие средства гуманитарного груза распределят между медицинскими учреждениями региона. Уже на этой неделе они должны прибывать на склад для получения средств защиты.

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