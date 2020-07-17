В Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

Вероятность шторма 90-95%.

Днем 17 июля в городе Алматы ожидается сильная жара 33-35 градусов. Вероятность шторма 90-95%, сообщает zakon.kz.

В этой связи, ДЧС Алматы рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно. Желательно защищать все участки тела от попадания прямых солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения "112", "101" (звонок бесплатный).

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