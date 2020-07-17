Поможем с трудоустройством - аким Нур-Султана

Акиматом будет оказана помощь по вопросам соцподдержки и оказания трудоустройства.

Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан. Горожане обращались по вопросам соцжилья, медпомощи, трудоустройства, получения дополнительного образования и другим, передает zakon.kz.

Акиматом Нур-Султана в пилотном режиме запущена система электронных карт горожан для приема граждан. Система позволяет видеть и контролировать статус исполнения вопросов жителей.

Так, на онлайн-приеме граждан группа матерей обратилась по вопросам трудоустройства и открытия своего дела.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что акиматом будет оказана помощь по вопросам соцподдержки и оказания трудоустройства.

Наша задача - трудоустроить, помочь с работой и с получением дополнительного образования. Необходимо трудиться. Это позволит в дальнейшем открыть свое дело и участвовать сразу в нескольких жилищных программах, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В рамках реализации задач Главы государства по переходу на концепцию "Слышащего государства" аким в текущем году на личном приеме граждан принял более 500 человек. Часть обращений решены на месте, остальные взяты в работу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!