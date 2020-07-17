Еще 1190 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 40256.

За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 98

город Алматы - 144

город Шымкент - 179

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 202

Атырауская область - 44

Восточно-Казахстанская область - 105

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 79

Карагандинская область - 92

Костанайская область - 37

Кызылординская область - 39

Мангистауская область - 76

Павлодарская область - 5

Туркестанская область - 63

Итого выздоровевших в Казахстане - 40256.

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