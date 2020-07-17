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Еще 1190 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 40256.

Фото : inbusiness.kz17 июля 2020, 09:32

За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов
город Нур-Султан - 98
город Алматы - 144
город Шымкент - 179
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 202
Атырауская область - 44
Восточно-Казахстанская область - 105
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 79
Карагандинская область - 92
Костанайская область - 37
Кызылординская область - 39
Мангистауская область - 76
Павлодарская область - 5
Туркестанская область - 63

Итого выздоровевших в Казахстане - 40256.


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