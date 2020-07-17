Медики Павлодарской и Новосибирской областей обменялись опытом в борьбе с COVID-19

Новосибирские медики рассказали о том, как они борются с пандемией коронавируса.

Казахстанские и российские специалисты договорились о сотрудничестве и постоянном обмене опытом во время онлайн-конференции, передает zakon.kz.

В ней приняли участие замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и глава управления здравоохранения Павлодарской области Биржан Досмаилов, а также инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи и санврачи двух регионов.

Во время онлайн-конференции новосибирские медики рассказали о том, как они борются с пандемией коронавируса. Их протоколы лечения схожи с применяемыми казахстанскими специалистами. В Новосибирской области так же ограничили плановую медицинскую помощь, разделили потоки пациентов, сформировали бригады для выезда на дом и стараются максимально оказывать помощь на дому.

Наши российские коллеги изложили свои проблемы и пути их решения. Они рассказали об обеспечении койко-мест кислородными точками. В тех местах, где нет централизованных кислородных точек, в Новосибирской области так же используют кислородные концентраторы, - рассказала главный внештатный реаниматолог Павлодарской области Инна Гловацкая.

Павлодарские медики тоже поделились своим опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией, пневмонией и ОРВИ. По итогам конференции, организованной по соглашению первых руководителей двух областей, стороны договорились о взаимодействии в борьбе с пандемией и постоянном обмене опытом врачами приграничных регионов.

На сегодня при поликлиниках Павлодарской области работают 93 мобильные бригады. Они оснащены всем необходимым для оперативных выездов на вызовы и качественного оказания медуслуг на дому. Растет число кислородных точек по региону, до конца месяца его планируется довести до 600. Также активно увеличивается количество кислородных концентраторов.

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