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Жалгас Жумагулов попросил не распространять фейки

Боец не винит своего тренера, как утверждают авторы.

Фото : Instagram17 июля 2020, 09:49

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов, потерпевший в дебютном поединке в UFC поражение от бразильца Раулиана Паивы, обратился к некоторым журналистам, распространившим недостоверную информацию, передает zakon.kz.

Некоторые СМИ исказили слова Жалгаса и сделали новости, будто Жумагулов винит в своем поражении своего тренера. В сториз своего Instagram боец записал обращение по этому поводу.

Приветствую всех. Хотел бы обратиться ко всем журналистам, корреспондентам, которые распространяют всякую ложь, что я обвинил своего тренера в своем поражении. Вы давайте, смуту не сейте, хорош, в натуре, вы че, блин?! Я такого никогда не говорил и не скажу. Если я в чем-то виноват, то только я виноват. Не распространяйте, пожалуйста, ложь, - сказал Жумагулов.

Добавим, что с решением судей о присуждении победы Паиве не согласились многие эксперты из мира ММА.


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