Фейк об оплате ЕСП для получения 50 тыс. тенге рассылают в мессенджерах
В Казахстане нет пособий, выплата которых "привязана" к обязательному перечислению ЕСП.
Фото : Минтруда17 июля 2020, 10:10
В Минтруда рассылку о необходимости оплаты ЕСП для получения 50 тыс. тенге, распространяемую в мессенджерах, назвали фейком, передает zakon.kz.
Информация о необходимости осуществления оплаты единого совокупного платежа (далее - ЕСП) через различные счета банков второго уровня для назначения пособия в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности, - сообщили в Минтруда.
Там сообщают, что в Казахстане нет пособий, выплата которых "привязана" к обязательному перечислению ЕСП.
Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - обратились в ведомстве.
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