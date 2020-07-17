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Фейк об оплате ЕСП для получения 50 тыс. тенге рассылают в мессенджерах

В Казахстане нет пособий, выплата которых "привязана" к обязательному перечислению ЕСП.

Фото : Минтруда17 июля 2020, 10:10

В Минтруда рассылку о необходимости оплаты ЕСП для получения 50 тыс. тенге, распространяемую в мессенджерах, назвали фейком, передает zakon.kz.

Информация о необходимости осуществления оплаты единого совокупного платежа (далее - ЕСП) через различные счета банков второго уровня для назначения пособия в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности, - сообщили в Минтруда.

Там сообщают, что в Казахстане нет пособий, выплата которых "привязана" к обязательному перечислению ЕСП.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - обратились в ведомстве.


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