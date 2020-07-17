Взлом Twitter. Соцсеть заблокирует аккаунты, менявшие пароль в последние 30 дней

Ряд пользователей не сможет получить доступ к аккаунтам.

После масштабной хакерской атаки Twitter заблокирует аккаунты, менявшие пароль в последние 30 дней, передает zakon.kz.

Из-за чрезмерной осторожности, чтобы защитить безопасность, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать любые учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней. У нас нет доказательств того, что злоумышленники получили доступ к паролям. В настоящее время мы не считаем необходимым сбрасывать ваш пароль, - написали разработчики.

Ряд пользователей не сможет получить доступ к аккаунтам.

Если ваша учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что у нас есть доказательства того, что она была взломана. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ к учетным записям, если они были предварительно заблокированы. Это может занять дополнительное время, так как мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы подтвердить, что мы предоставляем доступ законному владельцу, - отметили в компании.

15 июля неизвестные взломали около 130 аккаунтов, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Канье Уэста, а также Apple и Uber. На их страницах были опубликованы одинаковые сообщения с призывом переводить биткоины.

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