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Подозреваемый в кражах попал на видео в Нур-Султане

Он признался в трех преступлениях, которые он совершил с начала июля.

Фото : Pixabay17 июля 2020, 10:28

Полицейскими Нур-Султана задержан подозреваемый в совершении серии краж на территории города, передает zakon.kz.

Сообщается, что 33-летний подозреваемый просил у людей телефон для срочного звонка, а затем убегал.

Также на камеры попал момент, когда он вытаскивал телефоны из открытых автомобилей, когда водители разгружали товар возле магазинов.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.1-3 УК РК (кража), ст. 190 ч.1 УК РК (мошенничество).

Выясняется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


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