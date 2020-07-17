Подозреваемый в кражах попал на видео в Нур-Султане
Он признался в трех преступлениях, которые он совершил с начала июля.
Фото : Pixabay17 июля 2020, 10:28
Полицейскими Нур-Султана задержан подозреваемый в совершении серии краж на территории города, передает zakon.kz.
Сообщается, что 33-летний подозреваемый просил у людей телефон для срочного звонка, а затем убегал.
Также на камеры попал момент, когда он вытаскивал телефоны из открытых автомобилей, когда водители разгружали товар возле магазинов.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.1-3 УК РК (кража), ст. 190 ч.1 УК РК (мошенничество).
Выясняется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
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