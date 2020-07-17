В Алматы и по стране полицейские примут население и ответят на вопросы

Руководители подразделений будут принимать граждан не в помещениях, а на свежем воздухе с соблюдением всех необходимых карантинных мер.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева во всех регионах страны 17-18 июля пройдет республиканская акция "Приемная на дороге", передает zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что руководители подразделений будут принимать граждан не в помещениях, а на свежем воздухе с соблюдением всех необходимых карантинных мер. Адреса проведения акции будут опубликованы на сайтах Департаментов полиции.

Такой формат взаимодействия как "Приемная на дороге" очень удобен для населения. Граждане могут без предварительной записи напрямую обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов. Задать свой вопрос полицейским можно также не выходя из дома во время прямых эфиров, которые будут проводиться на официальных аккаунтах Департаментов полиции в социальных сетях. Кроме того, будут работать телефоны "горячей линии", позвонив на которые можно задать вопросы касательно дорожного движения и безопасности, - сообщили в МВД.

Телефоны "горячей линии": 1. город Нур-Султан 8 (7172) 71-69-77; 2. город Алматы 8-747-080-01-56; 3. город Шымкент 8 (7252) 30-10-30; 4. Акмолинская область 8-776-979-08-13; 5. Актюбинская область 8 (7132) 93-61-39; 6. Алматинская область 8 (7282) 60-87-15; 7. Атырауская область 8-778-131-45-50; 8. ВКО 8 (7232) 77-46-85; 9. Жамбылская область 99-72-94; 10. ЗКО 98-40-18; 8-775-688-78-28; 11. Карагандинская область 8 775 617 96 18, 8 (7212) 42-93-39; 12. Костанайская область 52-57-58; 13. Кызылординская область 8 (7242) 30-45-51; 14. Мангистауская область 8 (7292) 34-30-60; 15. Павлодарская область 37-80-15; 16. СКО 61-25-26, 8-777-642-32-97; 17. Туркестанская область 8 (7253) 35-85-16

В Алматы "Приемная на дороге" пройдет по следующим адресам:

Фронт-офис ДП г. Алматы (г. Алматы ул. Масанчи 57а Алмалинский район).

Территория СпецЦона № 1 (г. Алматы мкр. Саялы, ул. Ак-кайнар д.1, Алатауский район).

Территория СпецЦона № 2 (г.Алматы ул.Майлина д.185)

Время работы с 09.00 ч. до 19.00 ч.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!