Певец Кентал объяснил свое видео в полицейской форме

Он пошутил, используя черный юмор.

Казахстанский актер и певец Кентал (Талгат Кенжебулатов) объяснил свой ролик, где он в полицейской форме говорит о том, что "мы все умрем", передает zakon.kz.

После данного видео 13 июля Кентала задержали полицейские, на него составили протокол. Полицейские заявили, что в это сложное для всех время Талгат Кенжебулатов позволил себе выложить видео, вызвавшее обоснованное недовольство граждан.

Важно то, что обнародовал его автор сейчас, насмехаясь над горем и болью тысячи наших соотечественников, столкнувшихся с коронавирусом, - заявляли полицейские.

В своем видеокомментарии Кентал рассказал о том, как его задерживали, а в подписи к видео объяснил появление видео, где он, одевшись в полицейскую форму, шутит, примняя черный юмор.

Мой вайн был снят 4 года назад.Тогда я и представить не мог ,что спустя 4 года случится всенародная беда COVID-19.Какой там коронавирус ? Я даже не слышал такого слова в 2016 году. Я как актер сыграл более 20 различных ролей, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. На момент снятия вайна я снимался в комедийном сериале, где сыграл роль участкового. И форма ,что была надета на мне - это игровой киношный реквизит. Корыстных целей мой вайн не несет, я не хотел кого-либо задеть и тем более обидеть .Это просто вайн с черным юмором. Видео гуляет на просторах интернета около 4-х лет, его уже по несколько раз дублировали популярные паблики. Желаю всем здоровья и исцеления. Пусть Аллах защитит нас всех от болезней и вирусов, - написал Кентал.

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