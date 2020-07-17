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Прилетевшего в Алматы льва поместили на карантин

Он прилетел в Алматы вчера вечером.

Фото : instagram17 июля 2020, 11:02

Лев по кличке "Симба" благополучно долетел до Алматы и помещен на карантин. Об этом сообщил директор зоопарка Ерлан Еркинбаев, передает zakon.kz.

Симба благополучно прилетел в Алмату! Пока он будет принимать карантинные мероприятия, мы проектируем дом для него! @snowleopard_kz выбирает наиболее быстрое и комфортное решение. Что лучше использовать, экспозиционное стекло или красивую современную сетку? – написал он в своем instagram.

Пользователи сети приняли активное участие в обсуждении вольера. Мнения разделились. Многие высказались за сетку. Но…

"Лучше стекло, т.к. у нас много неграмотных и отсталых людей, которые не понимают, что кормить животных в зоопарке запрещенно (а где можно там продают для них корм. пример бегемот). К сожалению, среди людей много скотов, так что лучше стекло", - написал один из пользователей.

Как сообщалось, что сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно ветеринарами Алматинского зоопарка направились в аэропорт Актау, чтобы доставить его в зоопарк Алматы на самолете. Для этого был изготовлен специальный ящик.

Напомним, ранним утром 25 июня жители села увидели на улицах населенного пункта свободно разгуливающего льва. Его удалось отловить сотрудникам полиции и инспекторам Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Льва на временное содержание передали российскому цирку, который застрял в Актау из-за карантина. Артисты цирка выразили свою обеспокоенность дальнейшей судьбой льва, так как его владелец от него отказался, а зоозащитники города не могли его взять на попечение из-за отсутствия опыта общения с хищниками.
Позже хозяина льва оштрафовали на 10 МРП, также стало известно, что животное согласился приютить алматинский зоопарк.


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