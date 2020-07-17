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Министр обороны Молдовы поймал леща на полигоне

Он пожелал всем рыбакам такого же везения.

Фото : publika.md17 июля 2020, 11:23

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь "словил леща" на полигоне, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как чиновник разъезжает на БТР. В один момент рыба выскочила из воды, ударила министра по лицу и залетела внутрь транспортера.

Признаю, что не очень люблю рыбалку, но желаю всем рыбакам, чтобы им так везло с уловом, как повезло сегодня мне. Признаюсь, не ожидал, - приводит слова министра publika.md

Александр Пынзарь был назначен на пост министра обороны в марте 2020 года. Он учился в полицейской академии имени Штефана чел Маре в Кишиневе и морском колледже в Одессе.


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