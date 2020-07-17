Министр обороны Молдовы поймал леща на полигоне

Он пожелал всем рыбакам такого же везения.

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь "словил леща" на полигоне, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как чиновник разъезжает на БТР. В один момент рыба выскочила из воды, ударила министра по лицу и залетела внутрь транспортера.

Признаю, что не очень люблю рыбалку, но желаю всем рыбакам, чтобы им так везло с уловом, как повезло сегодня мне. Признаюсь, не ожидал, - приводит слова министра publika.md

Александр Пынзарь был назначен на пост министра обороны в марте 2020 года. Он учился в полицейской академии имени Штефана чел Маре в Кишиневе и морском колледже в Одессе.

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