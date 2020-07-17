В Урумчи отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19

Вирус нашли у 24-летней девушки.

Более 500 рейсов отменены в аэропорту Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за выявления нового случая коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, однако из них только один локальный, который был зарегистрирован в Синьцзяне.

По данным местных властей, вирус нашли у 24-летней девушки из Урумчи, среди людей, контактировавших с ней, также обнаружили трех бессимптомных носителей.

- В связи с эпидемиологической ситуацией в аэропорту Урумчи отменено большое количество рейсов. По полученным данным, в аэропорту Урумчи на сегодня было запланировано 588 рейсов, уже отменено 522 рейса, это 89% всех рейсов", - говорится в сообщении портала.

Кроме того, многие китайские авиакомпании опубликовали предупреждения, сообщив, что пассажирам для вылета в регион необходимо предоставить сертификат об отсутствии COVID-19.

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