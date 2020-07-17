Где и когда казахстанцы смогут подать заявку на 42 500
Порталы и telegram-боты будут запущены сегодня во второй половине дня 17 июля.
В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, когда заработают порталы по приему заявок на выплату 42 500 тенге, передает zakon.kz.
С ночи 17 июля казахстанцы делают попытки подать заявку на выплату 42 500. Однако на сайте 42500.enbek висит объявление, что прием пока не ведется.
В Минтруда пояснили, что порталы и telegram-боты будут запущены во второй половине дня 17 июля.
Подать заявку можно будет, используя следующие каналы:
- веб-портал "Электронного правительства" – egov.kz;
- портал 42500.enbek.kz;
- telegram-боты;
- приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;
- мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.
Пока назначение выплат осуществляется в проактивном формате - путем сообщений тем, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения.
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