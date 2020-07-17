Потребителям Алматинской области вернут около 9 млн тенге за тепло

Произведут перерасчет.

Жителям Алматинской области произведут перерасчет по оплате за отопление, передает zakon.kz.

Законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях предусмотрена обязанность субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения, производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Так, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области по итогам отопительного сезона 2019/20 проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей Илийского района, Талдыкоргана, Уштобе, Саркан и Капшагай Алматинской области, пользующихся услугами теплоснабжения и не имеющих общедомовых приборов учета тепла.

В результате проведенной работы, сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2019-2020 годов составила 8 659 899 тенге с НДС, с учетом средней отапливаемой площади 850,634 тыс.м2, - сообщили в ведомстве.

Перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха производится в соответствии с главой 10 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90. В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха.

Размер перерасчета (возврат) стоимости за 1 кв. м отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2019/20 с учетом НДС составляет от 0,0295 до 17,05 тенге за 1 м2:

- ГКП на ПХВ "Іле коммуналдық шаруашылығы" сумма перерасчета составила 90 870,29 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 12,81 тенге;

- ТОО "Тепловые сети" сумма перерасчета составила 3 131 730,22 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 17,05 тенге;

- ГКП "Талдыкоргантеплосервис" сумма перерасчета составила 4 967 067,75 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 8,38 тенге;

- ТОО "Жылыту орталыгы" сумма перерасчета составила 9 421,16 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 15,24 тенге;

- ГКП на ПХВ "Сарканжылу" сумма перерасчета составила 200,76 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 0,0295 тенге;

- ГКП "Капшагайжылу" сумма перерасчета составила 460 608,96 тенге, размер перерасчета (возврат) составил 7,68 тенге с учетом НДС.

Начисление по перерасчету должно будет отражено в едином платежном документе потребителей, не имеющих приборов учет.

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