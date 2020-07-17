Казахстанец нанес два удара молотком по бронежилету российского полицейского

Уголовное дело направлено в казахстанские правоохранительные органы.

21-летний казахстанец применил насилие в отношении сотрудника УМВД России на комплексе "Байконур", сообщает zakon.kz.

Из сообщений прокуратуры комплекса стало известно, что ночью 15 мая в ходе пьяной ссоры, молодой человек, вооружившись ножом и размахивая им, пригрозил убийством хозяйке квартиры, а затем стал портить имущество.

Незамедлительно на место прибыли стражи порядка.

Злоумышленник, размахивая одной рукой ножом, а другой молотком, высказал в адрес одного из страж порядка угрозы применения насилия, а в последующем нанес два удара молотком по бронежилету, которым потерпевший прикрывал свою голову. В связи с тем, что обвиняемый по данному уголовному делу является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования, - отметили в пресс-службе.

Максимальное наказание за применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья, предусмотрено в виде трех лет лишения свободы.

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