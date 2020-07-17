В Костанайской области установили режим локдауна на все выходные

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 18 июля 2020 года.

Постановлением главного санитарного врача Костанайской области установлены новые ограничительные меры на выходные дни, передает zakon.kz.

C 00:00 часов 18 июля 2020 года по 00:00 часов 20 июля 2020 года, с 00:00 часов 25 июля 2020 года по 00:00 часов 27 июля 2020 года, с 00:00 часов 01 августа 2020 года по 00:00 часов 03 августа 2020 года на территории Костанайской области установить режим локдауна, - говорится в документе.

В связи с чем вводятся следующие дополнительные меры:

- разрешается выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

- запрещаются все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;

- запрещается деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);

- деятельность объектов общественного питания разрешается только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);

- запрещается деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;

- запрещается деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

- запрещается деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);

- приостановливается деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 18 июля 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!