Медработников предлагают приравнять к спасателям в Казахстане

С этим статусом медики смогут получить гарантированный пакет соцподдержки со стороны государства.

Придать медработникам статус "спасателей" предложил председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed" Алиакбар Матишев, передает корреспондент zakon.kz.

Медработникам нужно придавать статус "спасателей", чтобы на время пандемии их касались все меры социальной поддержки в соответствии с законом Казахстана о гражданской обороне, - сказал Алиакбар Матишев на брифинге в СЦК.

Журналисты также поинтересовались, не считают ли представители профсоюзов, что дополнительные выплаты к зарплате должны предоставляться всем медработникам.

Эта доплата должна касаться всех сотрудников - от врачей и медсестер, до охранников и водителей скорой помощи, которые сегодня заняты в стационарах в борьбе с коронавирусом. Кроме того, те медработнкии, которые переболели коронавирусом и пневмонией должны иметь доступ к санаторно-курортному восстановлению и реабилитации, - ответил председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed".

В числе предложений также прозвучало открыть детские сады для детей медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Есть такие семьи, где два человека работают медработниками, сегодня они изолированы от своих семей. Дети остаются одни. Есть вопрос в том, куда их определять, помимо родных. Мы сегодня полагаем, что некоторые детские сады специально для детей медработников должны работать, - заключил Матишев.

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