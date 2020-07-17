Новая функция появилась в Facebook Messenger
Речь идет о возможности демонстрировать экран смартфона друзьям или членам семьи во время разговоров.
Фото : gagadget.com17 июля 2020, 14:05
В Facebook Messenger появилась функция Screen Sharing для видеозвонков, передает zakon.kz.
По данным сайта gagadget.com, речь идет о возможности демонстрировать экран смартфона друзьям или членам семьи во время разговоров.
Функция работает в групповых звонках до 8 человек и до 16 человек, если использовать сервис Rooms.
Разработчики планируют расширить такую возможность до 50 человек.
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