Новая функция появилась в Facebook Messenger

Речь идет о возможности демонстрировать экран смартфона друзьям или членам семьи во время разговоров.

В Facebook Messenger появилась функция Screen Sharing для видеозвонков, передает zakon.kz.

По данным сайта gagadget.com, речь идет о возможности демонстрировать экран смартфона друзьям или членам семьи во время разговоров.

Функция работает в групповых звонках до 8 человек и до 16 человек, если использовать сервис Rooms.

Разработчики планируют расширить такую возможность до 50 человек.

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