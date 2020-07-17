Дожди придут в Казахстан
А также грозы и шквалистый ветер.
Фото : azattyq-ruhy.kz17 июля 2020, 14:08
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики по Казахстану на выходных, сообщает zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба РГП "Казгидромет", выход южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана.
Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадением града, при этом температурный фон останется высоким 30…38, на юге и западе местами 42 градуса. Также местами по республике усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями, - отметили метеорологи.
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