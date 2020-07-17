В России началась внезапная проверка боеготовности войск

В рамках проверки намерены провести 56 тактических учений.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, мероприятие спланировано для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск.

Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.

Участники учений

Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.

В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, - сказал Шойгу.

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