Нападение на певицу в Алматы: преступника приговорили к 8 годам тюрьмы

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за разбой и незаконное завладение автомобилем без цели хищения.

За нападение на казахстанскую певицу Уатхан Заханкызы мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В январе этого года стало известно, что поздно ночью на эстрадную певицу Уатхан Заханкызы напал вооруженный грабитель. Неизвестный мужчина подсел к ней в автомобиль и, угрожая ножом, насильно продержал певицу в машине четыре часа. Он забрал все ее деньги, пытался изнасиловать и задушить. Девушку спасло то, что она сказала, что беременна. Все четыре часа мужчина держал связанной одну ее руку, а у горла держал нож

Было установлено, что Уатхан - не единственная жертва злоумышленника. Похожий случай незадолго до этого произошел и с другой алматинкой. Мужчина под угрозой расправы ограбил девушку, забрал все деньги, кроме того, завладев ее авто, попал в ДТП.

Сегодня, 17 июля, подсудимого Мусина за разбой и незаконное завладение автомобилем без цели хищения приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщили в фонде "Немолчиkz".

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