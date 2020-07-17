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Проведение экспертизы лекарств ускорят в Казахстане

Аналогичным пунктом дополнены и Правила проведения экспертизы медицинских изделий.

Фото : freedomfromaddiction.com17 июля 2020, 14:33

Министерство здравоохранения РК намерено упростить проведение экспертизы лекарств и медицинских изделий. Об этом говорится в проекте приказа о внесении дополнений в Правила проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, передает zakon.kz.

В частности, Правила проведения экспертизы лекарственных средств дополнены пунктом, в котором говорится, что при организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий и связанных с ними ограничительных мероприятий, в том числе карантина, экспертные работы завершаются без проведения оценки условий производства и лабораторных испытаний в лаборатории контроля качества производителя или в контрактной лаборатории, используемой производителем.

Аналогичным пунктом дополнены и Правила проведения экспертизы медицинских изделий.

Ожидается, что приказ будет подписан в ближайшее время.


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