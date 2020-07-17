Цой обсудил с ВОЗ статистику по коронавирусу в Казахстане

В прямом включении приняли участие региональный директор по ЧС Европейского бюро ВОЗ доктор Дорит Нитцан и директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошло прямое включение министра здравоохранения РК с представителями всемирной организации здравоохранения, передает zakon.kz.

Тема обсуждения: "Новые подходы по учету статистических данных по ситуации с КВИ в РК".

В прямом включении принимали участие министр здравоохранения Алексей Цой, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ доктор Dorit Nitzan (Дорит Нитцан) и директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Hans Henri P. Kluge (Ханс Клюге).

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