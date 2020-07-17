В ВКО количество заболевших пневмонией меньше, чем за последние 4 года

В этом году в регионе зарегистрировано 4937 случаев заболевания пневмонией, 79 умерших человек.

Статистика за 6 месяцев 2020 года и за тот же период последних 4 лет показывает, что заболеваемость и смертность от пневмоний заметно снизились, сообщает zakon.kz.

В этом году в регионе зарегистрировано 4937 случаев заболевания пневмонией, 79 умерших человек. При этом, как показал анализ статистики, за последние 4 года уровень смертности от пневмонии снизился на 33%.

Согласно данным Управления здравоохранения, в Восточном Казахстане в 2016 году за 6 месяцев было выявлено 5382 случая заболевания, из них 117 летальных исходов, в 2017 году за тот же период времени зафиксировано 6164 заболевших, 101 летальный случай. В 2018 году показатели пошли на спад. Тогда выявили 6138 больных пневмонией, число умерших составило 95. За 6 месяцев прошлого года пролечено 5991 человек, количество летальных исходов возросло до 114. За тот же период 2020 года - 4937 заболевших пневмонией, 79 умерших человек.

Вместе с тем, в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции наблюдается рост количества заболевших ковидной пневмонией по всей республике. При этом, как отметила главный пульмонолог Восточного Казахстана Загрипа Абдиева, в области пневмонию выявляют на ранних стадиях. Поскольку в регионе функционируют 15 аппаратов КТ, около 60 рентген-аппаратов, что является одним из самых высоких показателей по республике. Это позволяет обнаружить повреждение легких на начальных стадиях и своевременно вылечить пневмонию любого типа.

Помимо этого, ведется работа по изменению классификации болезни, что позволит сделать более точной статистику по количеству заболеваемости разными видами пневмоний: бактериальной, вирусной, грибковой и неуточненной этиологии.

Медицинские работники обращаются к жителям Восточного Казахстана с просьбами не поддаваться панике, а следить за своим состоянием здоровья, и в случае обнаружения симптомов обращаться за помощью. Аппараты компьютерной томографии работают круглосуточно. Благодаря этому есть все возможности для своевременного выявления любого типа пневмонии, и немедленного получения необходимого лечения.

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