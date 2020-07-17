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Алматинец продавал упаковку "витамина С" за 800 тенге

Предельная оптовая цена на "витамин С" составляет 247 тенге

Фото : 24.kz17 июля 2020, 15:13

17 июля был задержан житель Алматы, занимавшийся реализацией витамина С (аскорбиновая кислота) по цене 800 тенге за упаковку, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба КФМ МФ РК, в соответствии с приказом Министра Здравоохранения РК от 15.07.2019г., предельная оптовая цена на витамин С составляет 247 тенге за 1 упаковку.

В ходе мероприятия выяснилось, что задержанный планировал незаконно реализовать 95 упаковок аскорбиновой кислоты на общую сумму 80 000 тенге.

В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство).


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