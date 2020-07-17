Тендер на приобретение логотипа Алматы отменен - переоборудование гостиниц важнее

С начала карантина управлением были размещены более 2000 медиков в 25 гостиницах города, что создало мультипликативный эффект по поддержке местного гостиничного бизнеса.

Управление туризма Алматы отменило тендер на "Приобретение логотипа "Алматы". В управлении пояснили, что закуп не приоритетен на данном этапе, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что туристская отрасль больше всех пострадала от пандемии коронавируса, на сегодняшний день перед Управлением туризма стоит задача по организации быта медиков, занятых в борьбе с Covid-19. В частности, прорабатывается вопрос о переоборудовании ряда гостиниц под госпитали и инфекционные стационары, - сообщили в Управлении.

С начала карантина управлением были размещены более 2000 медиков в 25 гостиницах города, что создало мультипликативный эффект по поддержке местного гостиничного бизнеса.

Управление туризма Алматы намерено и дальше оказывать всевозможную поддержку городской системе здравоохранения.

Ранее в Управлении туризма пояснили, что это приобретение логотипа Алматы - необходимая процедура с целью соблюдения авторского права на уже имеющийся логотип. И менять его не собираются.

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