Как открыть банковскую карту безопасно и не выходя из дома?

В этом помогут сервисы Сбербанка

Чтобы стать клиентом Сбербанка, больше не нужно посещать отделения. Начать пользоваться услугами банка можно прямо сейчас всего за несколько кликов на своем смартфоне, сообщает zakon.kz.

Мы всегда рады видеть клиентов банка в наших отделениях, однако понимаем, что современная жизнь очень ускорилась, а время - самый ценный ресурс. Именно поэтому Сбербанк Казахстан постоянно расширяет функционал своего интернет-банкинга, чтобы клиенты могли получать полноценный банковский сервис, в любом месте и в любое время, - говорит Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Амырхан Чиканаев.

1. Скачайте мобильное приложение Сбербанк Онлайн Казахстан просканировав QR-код

2. Пройдите регистрацию.

Считанные минуты и вам уже доступны следующие услуги Банка:

· моментальное открытие виртуальной карты;

· получение кредита онлайн и зачисление денег сразу на карту;

· надежные онлайн-депозиты;

· переводы на любые карты мира;

· а так же более 1600 видов платежей;

Ознакомиться с возможностями и функциями мобильного приложения Сбербанк Онлайн вы можете по этой ссылке.

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