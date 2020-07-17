С начала года в Казахстане от пневмонии умерли 3 327 человек

За первое полугодие уровень смертности от пневмоний остался на уровне аналогичного периода прошлого года, с тенденцией к росту в конце июня месяца.

О ситуации с коронавирусом и пневмониями в Казахстане рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

C 1 января по 15 июля текущего года зарегистрировано 234 187 случаев пневмоний. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных случаев заболеваний увеличилось в 3,3 раза (70 926 случаев), - сказал он.

Министр отметил, что данные цифры характеризуют заболеваемость всеми видами пневмоний:

- бактериальные пневмонии, вызванные различными возбудителями такими как стафилококки, стрептококки, пневмококки, клебсиелы и множеством других бактерий, паразитов и грибков. (Таких всего зарегистрировано 45 824 случаев);

- пневмонии, вызванные вирусами с уточненным возбудителем. Это аденовирусные, риновирусные пневмонии, а также вызванные вирусами парагриппа, метапневмовирусами и другими достаточно хорошо изученными вирусами – это вирусные пневмонии без уточнения возбудителя, когда возбудитель пневмонии не установлен, при этом не исключаются ковидоподобные пневмонии.

За первое полугодие уровень смертности от пневмоний остался на уровне аналогичного периода прошлого года, с тенденцией к росту в конце июня месяца. Сегодня 12-й день после введения строгих ограничительных мер и этого еще недостаточно для разрыва цепи 14-ти дневного инкубационного периода передачи инфекции. Практически все смертные случаи за этот период – это случаи, регистрация заболеваемости которых пришлась на период до введения карантина. Так, с 1 января по 15 июля текущего года зарегистрировано - 3 327 случаев смерти от пневмоний. За аналогичный период 2019 г. - 1 896 случаев. (рост в 1,75 раза), - сообщил Цой.

Он обратил внимание, что в настоящее время больные пневмониями получают помощь на стационарном и амбулаторном уровне, в том числе с учетом всех случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

Мы ведем детализированный учет всех случаев, так как, это имеет важное значение при планировании необходимых ресурсов в кадровом обеспечении, финансовых средствах, оборудовании и лекарствах, - заключил министр.

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