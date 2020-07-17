О процессе перехода на объединенную статистику рассказал Цой

Новый подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости.

С 1 августа Казахстан начнет вести объединенную статистику по коронавису и пневмонии. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

11 июля текущего года министерством здравоохранения получено официальное уведомление ВОЗ по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате. До настоящего времени в Казахстане, как и большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с тем, с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно-неподтвержденных, - сообщил Алексей Цой.

По его словам, статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных - лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний, неуточненных, но имеющих схожие симптомы. Полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа текущего года.

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Он отметил, что для этого необходимо принять меры по повышению компетенции медицинских работников в части кодирования COVID-19, настройки информационных систем и решению других технических вопросов.

При этом министерство здравоохранения всецело понимает, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позицию Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Вместе с тем данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, также обеспечит прозрачность статистики, - добавил глава Минздрава Казахстана.

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