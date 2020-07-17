Токаев снова отметил "Казцинк" за помощь во время пандемии коронавируса

Среди инициатив руководство республики отметило выделение 10 млн долларов.

В преддверии Дня металлурга Генеральный директор "Казцинка" Александр Хмелев получил медаль "Халық алғысы" за подписью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Компания продолжает вести широкую социальную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Высокую награду Александру Хмелеву вручил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Наша главная задача - остановить распространение коронавирусной инфекции и оказать полноценную медицинскую помощь жителям региона, - отметил Даниал Кенжетаевич. - Мы активно работаем над тем, чтобы уберечь наших земляков, и "Казцинк" вносит огромный вклад в борьбу с COVID-19. Я выражаю благодарность всем сотрудникам компании, оказывающим неоценимую поддержку в это непростое время, и отдельно поздравляю металлургов с грядущим профессиональным праздником.

Это уже вторая медаль "Халық алғысы", которую получает "Казцинк". Среди инициатив руководство республики отметило выделение 10 млн долларов общественному фонду "Birgemiz" для поддержки казахстанцев во время пандемии, а также волонтерское движение, которое помогает в доставке продуктов, медикаментов тем, кто в этом нуждается. Также "Казцинк" оказал помощь медработникам в виде продуктовых наборов, телевизоров и кулеров для воды. 50 млн. тенге было выделено пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы для приобретения специализированного оборудования, 500 млн. тенге фонду "Парыз" для приобретения экспресс-тестов для граждан и средств индивидуальной защиты для медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов. На минувшей неделе "Казцинк" выделил более 85 млн. тенге на закупку 120 концентраторов кислорода для больниц Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтай и поселка Жайрем.

Помимо производственной деятельности для "Казцинка" безусловный приоритет – забота о жителях регионов, где расположены наши подразделения, - прокомментировал генеральный директор "Казцинка" Александр Хмелев. – Кроме материальной помощи, которую мы оказываем в это непростое время, хочу особо отметить наших волонтеров. Горжусь, что в нашей команде работает много неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. Казцинковцы – коллектив не только сплоченный, но и готовый всегда прийти на помощь ближнему. Награда руководства страны – наша общая заслуга!

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