Более 4,5 тысяч сообщений поступило о завышении цен на лекарства - Антикор

Для пресечения фактов спекуляции лекарствами во всех регионах образованы рабочие группы из числа сотрудников антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдық алаңы", специальных мониторинговых групп, а также гражданских активистов.

По номеру +7 702 000 2494 на WhatsApp поступило более 4500 обращений граждан по фактам завышения цен на лекарственные средства. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает zakon.kz.

Как отмечается, для пресечения фактов спекуляции лекарствами во всех регионах образованы рабочие группы из числа сотрудников антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдық алаңы", специальных мониторинговых групп, а также гражданских активистов.

Они проводят мониторинг социальных сетей и сайтов на предмет наличия объявлений о продаже дефицитных лекарственных средств и фактов завышения цен на них, сообщений о неблагоприятных условиях в больницах, а также посещают места хранения и реализации лекарственных средств.

На данный момент рабочими группами посещено 1555 аптек, 102 складов медицинских изделий, 103 больниц и поликлиник. В результате выявлено порядка 200 нарушений.

Хотелось бы отметить, что данное деяние не является безнаказанным. За завышение цен предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 70 МРП или 194 460 тг. К сожалению, в ходе мониторинга во всех без исключения регионах выявлены такие факты, - рассказали в Антикоррупционной службе.

К примеру, в столичных аптеках цены на препараты «Амлодимед» и ЦЕФ-3 завышены на треть.

В Актюбинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях цены на востребованные препараты завышены более чем в 2 раза от их предельной стоимости.

По выявленным нарушениям составлен 21 административный протокол по статье 426 КоАП, все нарушители оштрафованы.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, всего по стране составлены 65 протоколов.

Еще одним из обнаруженных нарушений является реализация лекарств вне специализированных помещений и аптек. Таким нарушителям грозит штраф в размере 194 460 тенге.

Третьим обнаруженным нарушением является осуществление деятельности аптек без лицензий.Такие нарушения выявлены в Нур-Султане, Мангистауской и Туркестанской областях.

В результате аптека в Туркестанской области закрыта, а по остальным фактам материалы переданы в департаменты Комитета контроля качества товаров и услуг.

За вышеуказанные нарушения Кодексом об административных нарушениях предусмотрен штраф до 2,7 млн тенге. (1000 МРП).

Как отметили в Антикоррупционной службе, в случае повторного нарушения предусмотрено приостановление действия лицензии на фармацевтическую деятельность сроком до шести месяцев.

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