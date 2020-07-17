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Цой: Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась

Всего в Казахстане зарегистрировано 66 895 больных, из них получают лечение - 26 175 человек.

Фото : iru.org17 июля 2020, 15:37

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась на уровне 1700 - 1800 человек в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане зарегистрировано 66 895 больных, из них получают лечению – 26 175, выписанных – 40 256 (60%), умерших - 464 (0,7%). Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1700 - 1800 человек в сутки, - сообщил Алексей Цой в СЦК.

Ранее глава Минздрава сообщил, что с 1 августа в Казахстане начнут вести общую статистику по больным коронавирусом и пневмонией.


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