В Алматинской области из незаконного оборота изъяли более 20 тысяч лекарств

Работа в данном направлении продолжается.

В Алматинской области выявлены факты завышения цен и спекуляции лекарственными средствами, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры области, была создана рабочая группа.

При координации прокуратуры области рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства и более 10 фактов спекуляции лекарствами. Всего из незаконного оборота изъято более 20 тысяч лекарств и медицинских изделий на общую сумму 14,6 млн тенге, из которых лекарственные препараты на сумму 7,2 млн тенге переданы в управление здравоохранения области, остальные медикаменты будут переданы после принятия соответствующего решения, - отметили в ведомстве.

В отношении виновных лиц принимаются меры к привлечению их к установленной законодательством ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

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