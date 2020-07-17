Информация о похоронах по завышенным ценам не подтвердилась

Данный вопрос взят на контроль, сказали в Антикоррупционной службе.

Сотрудники Антикоррупционной службы взяли на контроль факты завышения цен на захоронения граждан. Однако на данный момент информация, описанная в соцсетях, не подтвердилась. Об этом сказал старший следователь 1-го департамента Кайсар Баржаксынов, передает zakon.kz.

На брифинге Антикоррупционной службы журналисты подняли вопрос захоронения граждан.

В соцсетях сообщают, что на кладбищах беспорядок. Требуют дополнительные деньги, чтобы похоронить в нужный день, а не, например, через неделю из-за большого числа умирающих. В курсе ли ваша служба и будет ли принимать меры, - спросили журналисты.

Старший следователь 1-го департамента Кайсар Баржаксынов ответил, что вопрос взят на контроль.

Поступают такие сигналы. В настоящее время созданы на местах рабочие группы из числа сотрудников Антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдык аланы", а также гражданских активистов. Данный вопрос взят на контроль. Мы проводим соответствующую работу с гражданами. В настоящее время данные факты не подтвердились, но если у вас есть факты, вы можете на номер 8 702 000 24 94 в Whats App направить информацию. Информация будет проверена, - ответил он.

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