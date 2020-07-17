Кольсайские озера закроют на выходные
Вход на территорию ГНПП "Көлсай көлдері" будет закрыт для всех посетителей.
Фото : onyxtour.kz17 июля 2020, 15:46
Въезд на территорию природного парка в Алматинской области, где расположены Кольсайские озера,закроют на выходные, передает zakon.kz.
Вышло соответствующее постановление.
На основании постановления главного санитарного врача Кегенского района Алматинской области №16 от 17.07.2020 г. в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в период 18-19 июля 2020 года вход на территорию ГНПП "Көлсай көлдері" будет закрыт для всех посетителей. Просим всех жителей и гостей сохранять санитарные меры и воздержаться от поездок, - сообщили в областном акимате.
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