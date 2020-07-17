ВОЗ ввела новые коды классификации COVID-19

Благодарю МЗ РК за согласие проводить тестирование в референс-лабораториях ВОЗ – Ханс Клюге.

Всемирная организация здравоохранения ввела новые коды классификации COVID-19. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, сообщает корреспондент zakon.kz.

В связи с изучением COVID-19 и получением новой информации об этом заболевании ВОЗ ввела новые коды классификации. Были сообщения из Казахстана об увеличении случаев пневмонии, одним из объяснений которых является КВИ. Я благодарю министерство здравоохранения за согласие проводить тестирование для подтверждения случаев в референс-лабораториях ВОЗ, - сказал он.

Клюге также отметил, что решение министерства здравоохранения использовать новую классификацию COVID-19 ВОЗ позволило правильным образом классифицировать пациентов с вероятным заболеванием КВИ.

Это демонстрирует чрезвычайную важность, чтобы каждая страна в Европейском регионе и мире классифицировала болезни в соответствии с международной классификацией болезни. Это система, которая назначает для каждого заболевания код, позволяющая стандартизировать сбор и сравнение данных. Этот процесс идет рука об руку с обучение медработников в отношении назначения кодов КВИ и обеспечением понимания общественности данного процесса и его последствий, - сообщил он и выразил надежду, что большинство стран последуют этой модели.

Она по его словам, очень важна для обеспечения прозрачности и формирования политики на основе фактических данных.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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