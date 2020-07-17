В ВКО усилена соцподдержка и защита уязвимых категорий граждан

За полгода адресная социальная помощь назначена 9 тысячам семей на общую сумму – 2 млрд тенге.

Аким области Даниал Ахметов в режиме видеоконференции отчитался об итогах развития региона перед депутатами областного маслихата, сообщает zakon.kz.

В период пандемии власти региона уделяют социальной поддержке и защите уязвимых категорий граждан.

Пандемический кризис и связанные с ними массовые локдауны ударили практически по всем основным отраслям экономики и социальной сферы региона. Тем не менее, первоочередная задача, стоящая перед исполнительными органами сегодня, – сохранение здоровья и жизни людей. Наряду с этим в приоритете по-прежнему находятся вопросы социальной поддержки и защиты уязвимых категорий граждан, – отметил региона.

За полгода адресная социальная помощь назначена 9 тысячам семей на общую сумму – 2 млрд тенге. Гарантированный социальный пакет выплачен для 11 тысяч детей – на 300 млн тенге. Дополнительно 930 млн тенге направлено на продуктово-бытовые наборы для 78 тысяч граждан области.

По инициативе Елбасы в рамках акции «Біз біргеміз» материальную помощь получили 30 тысяч человек на 1,5 млрд тенге. На 21 млрд тенге 297 тысячам человек была оказана социальная помощь в размере 42 500 тенге.

В период чрезвычайного положения социально защищаемые граждане обеспечивались многоразовыми масками. С начала июля в городах и районах области возобновлена раздача 470 тысяч масок.

Не менее значимо в настоящее время оказание государственных социальных услуг лицам с инвалидностью. По информации представителя Управления занятости и социальных программ, с начала этого года граждане с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность самостоятельно приобретать средства и услуги реабилитации непосредственно у поставщиков посредством Портала социальных услуг. В целях исключения прямого контакта получателями АСП за 3 квартал осуществляется автоматически с учетом доходов 2 квартала текущего года. Впервые обратившиеся за адресной социальной помощью подают заявление через портал e-GOV «Электронное обращение».

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!