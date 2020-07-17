Бывшего главу горздрава Шымкента подозревают в крупном хищении

Проводится досудебное расследование в отношении него и бывшего главного врача КГП на ПВХ "№1 городская клиническая больница".

Фото : petropavltv.kz

Бывший руководитель Управления здравоохранения Шымкента и главный врач 1-й городской клинической больницы подозреваются в хищении бюджетных средств, передает zakon.kz. Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление здравоохранения г. Шымкент" и бывшего главного врача КГП на ПВХ "№1 городская клиническая больница". Они подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 52 млн тенге в 2019 году, путем приобретения с завышенной стоимостью оборудования для рабочего места врача оториноларинголога S-класса. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в Антикоррупционной службе.

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