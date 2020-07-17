Бывшего главу горздрава Шымкента подозревают в крупном хищении
Проводится досудебное расследование в отношении него и бывшего главного врача КГП на ПВХ "№1 городская клиническая больница".
Фото : petropavltv.kz17 июля 2020, 15:59
Бывший руководитель Управления здравоохранения Шымкента и главный врач 1-й городской клинической больницы подозреваются в хищении бюджетных средств, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление здравоохранения г. Шымкент" и бывшего главного врача КГП на ПВХ "№1 городская клиническая больница".
Они подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 52 млн тенге в 2019 году, путем приобретения с завышенной стоимостью оборудования для рабочего места врача оториноларинголога S-класса. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в Антикоррупционной службе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032400-f6dad9ecbf9b170c9fd9427f074facc0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...